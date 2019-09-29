Gezdirmeyene ceza

AVUSTRALYA'DA köpeğini günde en az bir kez yürüyüşe çıkarmayan, hayvanlarını yeteri kadar beslemeyen ve barınma ihtiyacını karşılamayan evcil hayvan sahipleri, yeni yasa kapsamında 4 bin Avustralya doları (15 bin TL) para cezasına çarptırılacak.6 ay içinde yürürlüğe girecek olan yasa, hayvanların duygusal ve fiziksel olarak acı çekmesinin engellenmesi doğrultusunda hazırlandı.