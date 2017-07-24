Gerilim tırmanıyor! Rusya sınıra üç bölük asker yığdı

UKRAYNA Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söyledi.
ANİ SALDIRI TAKTİĞİNDE EĞİTİLMİŞLER
Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.
"RUSYA GERİLİMİ BİLİNÇLİ TIRMANDIRIYOR"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.Z" MESAJI VERDİ
İstihbarat birimlerine göre, FETÖ elebaşısı Gülen, İslami değerleri hiçe sayıp seccadeye ayakkabılarıyla basarak ABD ve Batı'ya "Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın" mesajını iletti.
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