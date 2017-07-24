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Gerilim tırmanıyor! Rusya sınıra üç bölük asker yığdı

Rusya, Ukrayna sınırına saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış üç bölük asker kaydırdı

Gerilim tırmanıyor! Rusya sınıra üç bölük asker yığdı

Rusya, Ukrayna sınırına saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış üç bölük asker kaydırdı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:03
Gerilim tırmanıyor! Rusya sınıra üç bölük asker yığdı
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UKRAYNA Savunma Bakanı Nikolay Mujenko,  Rusya'nın  Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söyledi.

ANİ SALDIRI TAKTİĞİNDE EĞİTİLMİŞLER

Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

"RUSYA GERİLİMİ BİLİNÇLİ TIRMANDIRIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı  Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada,  Rusya'nın Doğu  Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.Z" MESAJI VERDİ

İstihbarat birimlerine göre, FETÖ elebaşısı Gülen, İslami değerleri hiçe sayıp seccadeye ayakkabılarıyla basarak  ABD ve Batı'ya "Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın" mesajını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya FederasyonuPavlo KlimkinUkraynaRusya
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