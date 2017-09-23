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Geri adım atmıyor! Barzani meydan okudu: Sonunda ölüm de olsa hazırız

Türkiye'nin sert tavrı ve Amerika'nın "erteleyin" yönündeki taleplerine ilişkin açıklama yapan Barzani, bağımsızlık referandumunu yapacaklarını belirterek "Sonunda ölüm olsa da hazırız" dedi

Geri adım atmıyor! Barzani meydan okudu: Sonunda ölüm de olsa hazırız

Türkiye'nin sert tavrı ve Amerika'nın "erteleyin" yönündeki taleplerine ilişkin açıklama yapan Barzani, bağımsızlık referandumunu yapacaklarını belirterek "Sonunda ölüm olsa da hazırız" dedi

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:18
Geri adım atmıyor! Barzani meydan okudu: Sonunda ölüm de olsa hazırız
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REFERANDUMA iki gün kala Barzani,  Türkiye'nin net tavrı ve 'Gayrımeşru' ilan etmesine rağmen geri adım atmıyor. Son olarak bugün  Amerika'nın Sesi'ne açıklama yaparak "Sonunda ölüm olsa da hazırız" diyerek meydan okudu.

"BAĞIMSIZLIK İSTEMEKLE NASIL BİR GÜNAH İŞLİYORUZ?"

IKBY Başkanı  Mesud Barzani,  Bağdat'la uluslararası toplumların garantörlüğünde uzlaşmak istediklerini söyledi. Amerikan'ın Sesi (VOA) Kürtçe Servisi'ne konuşan Başkan Barzani,  Beyaz Saray'ın "referandumu erteleyin" talebine ilişkin şöyle konuştu: "ABD'nin düşüncesinin değişmesi için çok çaba sarfettik. Bağımsızlık istemekle nasıl bir günah işliyoruz? Onlara, 'Gelin amacımıza nasıl ulaşabileceğimizi konuşalım' dedik. Ancak onlar 'Referandum yapmayın ve gelin konuşalım' diyorlar. İyi de neyi konuşacağız? Verilen herhangi bir garanti yok. Bunu yapma, ertele deniyor.  ABD 14 yıldır aynı dille bizimle konuşuyor.

"SONUNDA ÖLÜM DE OLSA HAZIRIZ"

1960 ve 1970 yıllarında değiliz. Artık kendi kaderimizi tayin etme zamanı geldi. Hiç kimsenin bize yol çizmesini istemiyoruz. Bunun sonunda ölüm de olsa hazırız."
"KİMSENİN TEHDİDİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Başta  Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğinin söyleyen Başkan  Mesud Barzani, şöyle devam etti: "Umarım referandum  Türkiye ile olan ilişkilerimizi etkilemez. Ancak hiç kimsenin tehdidini de kabul etmiyoruz. Tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum. Biz ne yaptık? Bir halk bağımsız olmak istediğini söylüyor! Buyrun bunu neden istediklerinin sorun."

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriIrak Kürt Bölgesel YönetimiKürdistan Bölgesel YönetimiTürkiye CumhuriyetiMESUD BARZANİ
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