Gerginlik tırmanıyor: Savaş ilanı!

SUUDİ Arabistan, Yemen'den Kral Halid Uluslararası Havaalanına gerçekleştirilen balistik füze saldırısını "savaş ilanı" olarak nitenlendirirken, saldırıdan dolayı İran'ı sorumlu tuttu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin , İran'ın desteği olmadan böyle bir saldırı gerçekleştiremeyeceği ifade edildi.
Açıklamada, "İran'ın rolü ve bu konudaki Husilere doğrudan emri, komşu ülkeleri hedef alan açık bir saldırganlık eylemini oluşturuyor. Bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenliği tehdit ediyor. Suudi Arabistan, İran'ın bu tutumunu savaş hareketi olarak değerlendirecek. " denildi.
Ayrıca Suudi liderliğindeki koalisyon, Yemen'deki tüm kara sınır geçiş yerlerini, liman ve havaalanlarını kapattığını açıkladı
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