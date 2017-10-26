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Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivlerine yönelik tutumu nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdi

Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivlerine yönelik tutumu nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdi

26 Ekim 2017 Perşembe 16:59
Gerginlik hat safhada! Rusya, ABD'ye nota verdi
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RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,  Washington yönetiminin  Rusya'nın  San Francisco Başkonsolosluğundaki arşivlere yönelik tutumu nedeniyle  ABD'nin  Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdiklerini söyledi.

"İZNİMİZ OLMADAN İNCELEDİLER"

Zaharova, "Başkonsolosluktaki bazı arşivler, Rus tarafının onayı olmadan incelemeye tabi tutuldu, daha sonra paketlenerek özel taşıma şirketi aracılığıyla götürüldü. Elbette  ABD tarafının tüm bu eylemleri nedeniyle  ABD'ye bir nota gönderdik. Nota  ABD'nin  Moskova Büyükelçiliğine verildi" dedi.

"BU EYLEMLER, SSCB VE  ABD ARASINDAKİ 1694 TARİHLİ ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR"

ABD'lilerin bu eylemlerinin SSCB ve  ABD arasında 1 Haziran 1964 tarihinde imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin 17. maddesini ihlal ettiğini de kaydeden Zaharova, söz konusu maddede 'Konsolosluk arşivleri, bulundukları yerden bağımsız olarak her zaman dokunulmazdır' hükmünün bulunduğunu anımsattı.

Rusya'nın  San Francisco Başkonsolosluğu ile  Washington ve  New York'taki ticari temsilcilikleri, eylül başında  Washington yönetiminin talebi üzerine kapatılmıştı.

ABD'nin  Washington Büyükelçiliği,  ABD yönetiminin  San Francisco Başkonsolosluğu'ndaki arşivi kendilerine teslim ettiğini, ancak belgeleri kendilerinin almasına izin vermediğini ifade etmişti.

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MoskovaSan FranciscoRusya FederasyonuAmerika Birleşik DevletleriDünyaGüncel
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