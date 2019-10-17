Gerekçesini açıklayıp Türkiye'ye desteğini resmen ilan etti
Türk ordusunun terör örgütü unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva'dan sürpriz bir açıklama geldi.
BARIŞ Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin, harekat nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti.Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG tehdini ortadan kaldırmak için Suriye sınırlarında başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken, Bulgaristan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın komşusu, müttefiki ve ekonomik ortağı olduğunu ifade etti.Türkiye'nin Bulgaristan ile yapılan göç anlaşmasının gereğini eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen Zaharieva, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin endişelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirtti.
"TÜRKİYE'YE YAPTIRIMI DESTEKLEMİYORUZ"
Zaharieva, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir soruya "Bulgaristan, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanmasını desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
EKONOMİK İLİŞKİLER
Türkiye'nin, Bulgaristan'ın iyi bir ekonomik ortağı olduğuna işaret eden Zaharieva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar doları aştığını anımsattı.
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