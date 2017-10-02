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Gerçek ortaya çıktı! Las Vegas canisi, katliamdan sonra intihar etmiş

Las Vegas'ta 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren cani Stephen Paddock'un saldırıdan sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Saldırganın bulunduğu odada 10 adet de silah bulundu

Gerçek ortaya çıktı! Las Vegas canisi, katliamdan sonra intihar etmiş

Las Vegas'ta 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren cani Stephen Paddock'un saldırıdan sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Saldırganın bulunduğu odada 10 adet de silah bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:20
Gerçek ortaya çıktı! Las Vegas canisi, katliamdan sonra intihar etmiş
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ABD polisi,  Las Vegas'ta 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Stephen Paddock'un saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurdu.

BİREYSEL SİLAHLANMA YENİDEN GÜNDEMDE

Saldırının ardından  ABD'deki bireysel silahlanma bir kez daha gündeme geldi.  Las Vegas'ın da içinde bulunduğu  Nevada da, silah kanunlarının en rahat olduğu eyaletlerden biri.

Eyalette insanlar silah taşıyabiliyor ve silah sahibi olduklarını kayıt altına almaları gerekmiyor.
Nevada'da, silah satın alanların geçmişleri araştırılsa da, bu kişilerin edindikleri silahları özel olarak satmalarına bir engel bulunmuyor.

İNTİHAR ETTİĞİ ODADA 10 ADET SİLAH BULUNDU

Öte yandan  Las Vegas'taki saldırıda 50 kişiyi öldüren caninin yanında 10 adet silah bulundurduğu da ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Las VegasStephen PaddockABD
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