George Clooney'den Trump'a: F*ck you!

ABD'Lİ ünlü aktör George Clooney, Hollywood camiasının politik demeç verme hakkını savundu ve Hollywood starlarına elitist eleştirisinde bulunan ABD Başkanı Trump’a ” Hollywood elitisiti kim mi? Hollywood sokaklarında tek bir elitist var o da sensin Donald Trump! S….. Git!” dedi.

The Daily Beast’e konuşan Clooney, engelli bir muhabirle alay etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı, Altın Küre ödüllerinde eleştiren 68 yaşındaki Oscar ödüllü aktris Meryl Streep'e bir kez daha destek çıktı.

“Meryl konuştuğunda, diğer taraftaki herkes, ‘Elitist Hollywood konuşuyor' dedi.” diyen Clooney, herkesin düşündüğünü açıkça söyleme hakkı bulunduğunu, Streep'in bir ikon haline gelmeden çok daha önce Amerikan vatandaşı olduğunu belirtti.

Clooney: Altın kaplama tuvalete oturan adam bana ‘Elitist’ demiş, ben Kentucky ile büyüdüm

Clooney, asıl Holywood elitisti olan kişinin bizzat Trump olduğunu söyledi. Trump'ın 22 TV şovu ve filminde göründüğünü hatırlatan Clooney, Ekran Oyuncuları Birliği emeklilik fonundan yılda 120 bin dolar aldığını da ekledi. Cümlesine “O bir Hollywood elitisti” diye devam eden Clooney, ” Altın kaplama tuvalette oturan o kişi, benim için de elitist demiş! Ben Kentucky ile büyüdüm. Kapı kapı gezip dükkanlara sigorta yaptım. Kadın ayakkabıları sattım. Sabahlara kadar likörcüde likör sattım. Ben nereden geldiğimi unutmadım! Elitist değilim! ” dedi.

Clooney, Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından da, “ İnanması hala güç. Hala boğazınıza takılıyor. Fakat işleri düzelteceğiz, düzeltmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.