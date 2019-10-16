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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

DÜNYA 16.10.2019, 22:33
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

#Genelkurmay Başkanı Güler #İngiltere
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