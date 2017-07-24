Genç yetenekleri keşfetmek amacıyla ikinci yetenek programı düzenlendi

İŞ uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılımı SAP'nin ekosisteminde yer alan uluslararası iş ortaklarından itelligence, genç yetenekleri keşfetmek ve kuruma kazandırmak amacıyla, itelli.academy bünyesinde SAP 360 derece Kariyer Kampı isimli bir yetenek programı düzenledi. 36 katılımcıyla başlayan program dahilinde kurum kültürüne uygun tutum ve davranışları, sınav başarıları ve bireysel sunumlarıyla fark oluşturmayı başaran 30 yetenek itelligence'ta işe başladı.Yapılan açıklamada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kampta, gençleri BT sektörüyle ilgili bilgilendirmek ve SAP dünyasına kazandırmak amacıyla 19 Haziran-4 Temmuz tarihlerindeki kampta İnsan Kaynakları'nın belirlediği kriterlere uyan bin 500'den fazla aday başvuru yaptı. Mülakatlar, test ve değerlendirmelerin sonrasında, programa 36 katılımcı kabul edilirken, toplam 12 gün süren ve 20 iç eğiticinin destek verdiği kariyer programı boyunca adaylar, 15 farklı modülün eğitimini aldılar. Eğitimler kapsamında sektörel bakış açısını genişleten ve aynı zamanda inovasyon kavramını yakından tanıyan katılımcılar, inovatif düşünmenin yanı sıra servis, süreç ve çözüm süreçleri geliştirmek amacıyla kullanılan 'design thinking' (tasarımsal düşünme) metoduyla da pratik yapma şansına erişti. Verilen eğitimler sonucunda katılımcıların SAP alanında 360 derece yetkinlik kazanması amaçlandığı açıklandı.

Kariyer kampıyla ilgili açıklama yapan itelligence CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, "itelligence olarak sürekli kendimizi yeniliyor, dolayısıyla hızla gelişiyor ve büyüyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz nitelikli ve genç yetenekleri keşfederek onları sektöre kazandırmak amacıyla deneyimli İK ekibimizin nezdinde 'SAP 360 derece Kariyer Kampı' isimli akademik bir program düzenliyoruz. Üniversitelerle kurduğumuz yakın iş birlikleri sayesinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok yüksek başvuru aldık. Kapsamlı bir eleme sürecinin ardından, 2 haftalık yoğun bir program gerçekleştirdik. Katılımcıların yüzde 83'ünü ise itelligence bünyesinde istihdam ettik. Böyle bir program aracılığıyla genç yetenekleri ekibimize kazandırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz" dedi.