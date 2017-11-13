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Genç sporcu, kaslarına iğne yapınca ölümden döndü

Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki genç sporcu, güçlü kaslara sahip olmak için kollarına iğne yapınca ölümden döndü

Genç sporcu, kaslarına iğne yapınca ölümden döndü

Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki genç sporcu, güçlü kaslara sahip olmak için kollarına iğne yapınca ölümden döndü

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:33
Genç sporcu, kaslarına iğne yapınca ölümden döndü
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GENÇ Sporcu, Kaslarına İğne Yapınca Ölümden Döndü 1 saat önce
Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki genç sporcu, güçlü kaslara sahip olmak için kollarına iğne yapınca ölümden döndü.

Rusya'nın Pyatigorsk şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, spor yapmadan güçlü kaslara sahip olmak istedi. Güçlü kaslara sahip olmak için çeşitli yollar arayan Rus genç, çareyi sintol iğnesini kollarına enjekte etmekte buldu.

İğneyle tehlikeli maddeyi kollarına enjekte eden Tereshin'in her bir kolundaki biceps'i 64cm olarak ölçüldü.

"ÖLÜYORUM SANDIM"

Yaptığı bu iğnenin tehlikeli olduğunun farkında olan ancak bunu pek de umursamayan Rus, "Vücut geliştirmede rekor kırmak istiyorum. Bu boyuta ulaşması için kolunuza litrelerce iğne yapmanız gerekir. İğneyi ilk yaptığımda ateşim 40'a kadar çıktı. Yatakta yatıyordum, ölüyorum sandım." diye konuştu.

RUSYA'DA KULLANILABİLİYOR

Vücudunu değiştirmek isteyen erkeklerin başvurduğu bir yöntem olan sintol, son zamanlarda popüler olsa da oldukça tehlikeli bir yöntem.  Rusya'da bu maddenin kullanılmaması için herhangi bir kanun bulunmuyor ve yasal bir madde olarak algılanıyor.

SİNİRLERE KASA VE TENE ZARAR VERİYOR

2015 yılında yayınlanan Health Psychology Dergisi'nde yer alan haberde bu maddenin sinirlere, kaslara ve tene zarar verdiği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 13.11.2017 14:38
Anahtar Kelimeler:
SporRusya Federasyonu
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