Genç model, tavladığı isimle İngiltere'de manşetlere oturdu

GÖÇMEN karşıtı ırkçı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Henry Bolton'un eşini terk ederek 29 yaşındaki manken Jo Marney'le birlikte olması, İngiltere'de tartışma konusu oldu.
BOŞADIĞI EŞİ ÜLKE DIŞINDA
Üç çocuk babası olan 54 yaşındaki Bolton, eşiyle temmuz ayında ayrıldıklarını ve Rus eşi Tatiana'nın o dönemden bu yana İngiltere dışında olduğunu açıkladı.
EYLÜL AYINDA KOLTUĞA OTURMUŞTU
Eski bir asker olan Bolton, eylül ayında Nigel Farage yerine parti lideri olmuştu.
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