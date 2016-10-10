Genç kızların şoke eden işkencesi!

10 Ekim 2016 Pazartesi 13:06
ŞOK eden görüntüler Brezilya’dan… Kurbanlarını kandırıp bir evin bahçesine getirten yaşları 13 ila 16 arasında değişen kızlar 14 yaşındaki genç kıza öldüresiye işkence yaptı. Gözlerini ve ağzını sıkı sıkı bağladıkları genç kızı 4 saat boyunca tahta sopalarla dövdüler, pala ile bıçakladılar. İçlerindne birinin cep telefonu ile kaydettiği korkunç olayda kurbanları için bir mezar bile hazırlamışlardı. Grup kızın yanından ayrıldığı bir sırada genç kız kaçmayı başardı. Olaydan sağ salim kurtulan ve kimliği gizli tutulan kız söz konusu çeteden şikayetçi oldu. Cep telefonuna kaydettikleri görüntü delil olarak kullanıldı ve 4 genç kız tutuklandı.
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