Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108355
ALTIN
154.737
DOLAR
3.7447
STERLİN
4.9968
EURO
4.4237
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Genç kız, otel odasında geçirdikleri tek gecelik ilişkiyi anlattı

21 yaşındaki Natacha Sofia adlı genç bir kızın "Ronaldo ile otel odasında ateşli bir gece geçirdik" şeklindeki iddiası Portekiz basınına bomba gibi düştü

Genç kız, otel odasında geçirdikleri tek gecelik ilişkiyi anlattı

21 yaşındaki Natacha Sofia adlı genç bir kızın "Ronaldo ile otel odasında ateşli bir gece geçirdik" şeklindeki iddiası Portekiz basınına bomba gibi düştü

26 Ekim 2017 Perşembe 10:17
Genç kız, otel odasında geçirdikleri tek gecelik ilişkiyi anlattı
banner404

DÜNYACA ünlü yıldız  Cristiano Ronaldo'nun hamile olan kız arkadaşı Georgina Rodriguez'i aldattığı iddiaları gündemi sarstı.

OTELDE BULUŞTULAR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Natacha Sofia adlı genç bir kız  Cristiano Ronaldo'yla bir otelde buluştuğunu iddia etti.

"O KADIN BENİM" DEDİ

Portekiz'de yayınlanan TV Guia adlı dergi ülkenin popüler programlarından 'Mujeres Hombres Viceversa'nın yarışmacılarından Natachia Sofia'nın açıklamalarına yer verdi. Birkaç gün önce  Portekiz basını,  Ronaldo'nun bir kadınla otelde buluştuğunu iddia etmişti. Sofia bu kadının kendisi olduğunu iddia etti.

INSTAGRAM'DAN MESAJ GÖNDERMİŞ

Ronaldo'nun kendisine  Instagram'da bir mesaj gönderdiğini ve buna çok şaşırdığını söyleyen Sofia, bir süre sohbet ettiklerini söyledi.

İKİ KEZ REDDETMİŞ

Portekizli yıldızın kendisiyle buluşmak istediğini söylediğini aktaran Natachia Sofia, iki kez  Ronaldo'yu reddettiğini ancak üçüncü kez ısrar edince bir otelde bir araya geldiklerini söyledi.

ATEŞLİ BİR GECE GEÇİRMİŞLER

Ronaldo'yla 'ateşli bir gece' geçirdiklerini öne süren Sofia, eve dönerken taksinin parasını  Ronaldo'nun ödediğini de iddia etti.

"HER YERDEN ENGELLEDİ"

Bu görüşmenin ardından  Cristiano Ronaldo'yla iletişime geçmek istediğinde yanıt alamadığını belirten Sofia, "Beni bütün sosyal medya hesaplarına bloke etti ve ileşitimi kesti" diye konuştu.

Natacha Sofia bu anlattıklarına dair kanıt sunmadı.

İşte  Ronaldo ile gecelik ilişki yaşadığını söyleyen genç kız; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İnstagramPortekizCristiano RonaldoCinsellikMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB Zirvesi'nde skandal Türkiye teklifi
AB Zirvesi'nde skandal Türkiye teklifi
Irak ordusu peşmergeleri yakaladı! Diz çöktürülen fotoğraflar geldi
Irak ordusu peşmergeleri yakaladı! Diz çöktürülen fotoğraflar geldi
Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var
Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim