Genç kız, otel odasında geçirdikleri tek gecelik ilişkiyi anlattı

DÜNYACA ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun hamile olan kız arkadaşı Georgina Rodriguez'i aldattığı iddiaları gündemi sarstı.

OTELDE BULUŞTULAR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Natacha Sofia adlı genç bir kız Cristiano Ronaldo'yla bir otelde buluştuğunu iddia etti.

"O KADIN BENİM" DEDİ

Portekiz'de yayınlanan TV Guia adlı dergi ülkenin popüler programlarından 'Mujeres Hombres Viceversa'nın yarışmacılarından Natachia Sofia'nın açıklamalarına yer verdi. Birkaç gün önce Portekiz basını, Ronaldo'nun bir kadınla otelde buluştuğunu iddia etmişti. Sofia bu kadının kendisi olduğunu iddia etti.

INSTAGRAM'DAN MESAJ GÖNDERMİŞ

Ronaldo'nun kendisine Instagram'da bir mesaj gönderdiğini ve buna çok şaşırdığını söyleyen Sofia, bir süre sohbet ettiklerini söyledi.

İKİ KEZ REDDETMİŞ

Portekizli yıldızın kendisiyle buluşmak istediğini söylediğini aktaran Natachia Sofia, iki kez Ronaldo'yu reddettiğini ancak üçüncü kez ısrar edince bir otelde bir araya geldiklerini söyledi.

ATEŞLİ BİR GECE GEÇİRMİŞLER

Ronaldo'yla 'ateşli bir gece' geçirdiklerini öne süren Sofia, eve dönerken taksinin parasını Ronaldo'nun ödediğini de iddia etti.

"HER YERDEN ENGELLEDİ"

Bu görüşmenin ardından Cristiano Ronaldo'yla iletişime geçmek istediğinde yanıt alamadığını belirten Sofia, "Beni bütün sosyal medya hesaplarına bloke etti ve ileşitimi kesti" diye konuştu.

Natacha Sofia bu anlattıklarına dair kanıt sunmadı.

İşte Ronaldo ile gecelik ilişki yaşadığını söyleyen genç kız;