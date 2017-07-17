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Genç kadının düğünü iptal olunca...

ABD'de bir kadın, organizasyonu için 30 bin dolar ödediği düğün iptal olunca, yemeğine evsizleri çağırdı. Kadın, düğününün iptal edilmesinin ardından ilk etapta gözyaşlarına boğulurken, daha sonra düğünü için verdiği parayıo bölgede yaşayan çok sayıda evsize yemek düzenleyerek değerlendirdi

Genç kadının düğünü iptal olunca...

ABD'de bir kadın, organizasyonu için 30 bin dolar ödediği düğün iptal olunca, yemeğine evsizleri çağırdı. Kadın, düğününün iptal edilmesinin ardından ilk etapta gözyaşlarına boğulurken, daha sonra düğünü için verdiği parayıo bölgede yaşayan çok sayıda evsize yemek düzenleyerek değerlendirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:10
Genç kadının düğünü iptal olunca...
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INDİANA  eyaletinin Carmel kentinde yaşayan 25 yaşındaki Sarah Cummins, düğünü için Ritz Charles Oteli'nde salon tuttu. Ancak büyük bir heyecanla düğün hazırlıklarına başlayan Sarah Cummins'in düğünü iptal oldu. Ancak düğünün önceden ödenen parası Cummins'e iade edilmedi.Cummins bunun üzerine 170 kişilik düğün yemeğine, çevrede evsiz sığınaklarında kalan yoksulları çağırdı. Evsizler düğüne otobüslerle taşındı.Yerel Indy Star'a gazetesine konuşan Cummins, düğünün neden iptal olduğunu açıklamadı.Amerikalı kadın, "Çok sarsıldım. Herkesi aradım ve iptal edildiğini söyledim, ağladım, sonra biraz daha ağladım. Düğün için hazırlanan onca yemeğin çöpe gitmesinden çok rahatsız oldum" dedi.

ESKİ NİŞANLISI DA MEMNUN

Cummins düğün masraflarının çoğunu ödeyen eski nişanlısı Logan Araujo'nun da bu çözüme katıldığını söyledi.Indy Star'a konuşan Arajuo ise "Bu acılı ve zor bir zamanda Sarah'nın böyle düşünceli bir karar vermesinden ötürü mutluyum" dedi.Yemeğe katılan Charlie Allen "Spor bir ceketim yoktu. Sanırım iyi görünüyorum. Çoğumuz için neye sahip olabileceğimiz ya da geçmişte nelere sahip olduğumuzu hatırlamamız için bu önemli" dedi.Menüde enginarlı ve Chardonnay krem soslu tavuk, sarımsaklı ekmek ve düğün pastası vardı.Düğün sonrası balayını geçirmek için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeyi planlayan Cummins, seyahate nişanlısı yerine annesi ile çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDEvsizDüğün
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