Genç kadın bahşiş kutusundaki parayı çaldı

ABD'NİN New York kentinde bir taksiden yapılan hırsızlık, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERAYI FARK ETTİ AMA VAZGEÇMEDİ

İnmek üzere olan yolculardan biri, taksinin bahşiş kutusundaki paraları çaldı. Taksi şoförünün başka yöne bakmasını fırsat bilen genç kadın, kamerayı fark etmesine rağmen amacından vazgeçmedi. Şoför durumu fark ettiğinde ise hırsız ve arkadaşları araçtan inmişti. Arkalarından korna çalsa da kadınları yakalayamayan adam, kamera kayıtları ile birlikte polisin yolunu tuttu.