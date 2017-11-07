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Genç kadın bahşiş kutusundaki parayı çaldı

ABD'nin New York kentinde bir yolcu, bindiği taksinin bahşiş kutusunu boşaltırken kameralara yakalandı

Genç kadın bahşiş kutusundaki parayı çaldı

ABD'nin New York kentinde bir yolcu, bindiği taksinin bahşiş kutusunu boşaltırken kameralara yakalandı

07 Kasım 2017 Salı 12:41
Genç kadın bahşiş kutusundaki parayı çaldı
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ABD'NİN  New York kentinde bir taksiden yapılan hırsızlık, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERAYI FARK ETTİ AMA VAZGEÇMEDİ

İnmek üzere olan yolculardan biri, taksinin bahşiş kutusundaki paraları çaldı. Taksi şoförünün başka yöne bakmasını fırsat bilen genç kadın, kamerayı fark etmesine rağmen amacından vazgeçmedi. Şoför durumu fark ettiğinde ise hırsız ve arkadaşları araçtan inmişti. Arkalarından korna çalsa da kadınları yakalayamayan adam, kamera kayıtları ile birlikte polisin yolunu tuttu.

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New YorkAmerika Birleşik DevletleriPolitikaGüncel
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