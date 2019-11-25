Genç hemşire mafya babaları yüzünden yoğun bakıma alındı
Bir kafede mafya babalarına içecek götüren genç garson, kafenin silahlar tarafından taranmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı
RUSYA'DA genç garson mafya babalarının düşmanlarının kafeyi taramaları sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ARKA ARKAYA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ
İnsanlar, şehir merkezinin kalbinde kaldırıma konulan masalarda öğle yemeği yiyordu. Aralarından ikisi, dakikalar içinde hedef alınacağından habersizdi. Rusya'nın Gürcistan'dan kopardığı Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da güpegündüz Kalaşnikof sesleri duyuldu, arka arkaya çığlıklar yükseldi. Garson Dominika Akirtava'nın içecek taşıdığı müşterilerden biri, Astik adıyla bilinen mafya babası Astamur Şamba'ydı. Astik'in yanında, akrabası da olan bir başka mafya babası Kaşik lakaplı Alkaş Avidzba vardı. Saldırganlar restoranın çevresine geldiğinde ellerinde otomatik silahlar vardı. İki mafya babası Kalaşnikof'la tarandı, saldırı sırasında garson Akirtava da müşterilerin yanındaydı.
İKİ MAFYA BABASI ÖLDÜ
Yerel medya, saldırıda Gudauta suç çetesi üyesi Astik ve Kaşik'in öldüğünü bildiriyor. Kurşunlardan biri masanın altına saklanan 22 yaşındaki garsona isabet etti. Akirtava hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı, doktorlar kadının şu an komada olduğunu söylüyor. Bir görgü tanığı, "Yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Komada. Kan basıncı sürekli düştüğü için ameliyata başlanamıyor" dedi. Yerel medya, bir çocuk annesi garson kadının henüz iki ay önce vurulduğu restoranda işe başladığını aktarıyor.
BÖLGEYİ KONTROL ETMEK İÇİN SAVAŞIYORLAR
Sosyal medya paylaşımlarına göre, Akirtava'nın üç yıl önce, 19 yaşındayken yaz mevsiminde evlendiği görülüyor. Saldırının ardından restoran ve çevresini arayan polis ekipleri, yanmış bir aracın içinde dört Kalaşnikof buldu. Abhazya'da rakip suç örgütleri bölgeyi kontrol etmek için savaşıyor. Saldırganların Gürcistan'a kaçmış olmasından endişe ediliyor.
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