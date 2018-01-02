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Genç gelin, kendi düğününde doğurdu

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Dannie Mountford isimli kadın, düğünde doğurdu

Genç gelin, kendi düğününde doğurdu

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Dannie Mountford isimli kadın, düğünde doğurdu

02 Ocak 2018 Salı 11:16
Genç gelin, kendi düğününde doğurdu
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36 haftalık hamile olan kadın, kocası ile düğünde dans ettiği sırada doğum sancıları tuttu. Dannie düğün günü çocuğun dünyaya geleceğini tahmin etmemişti ama düğün esnasında kocası ile dans ederken aniden doğum sancıları tutunca hemen hastaneye kaldırıldı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

"İKİ GÜZEL ŞEY AYNI GÜN OLDU"

Dannie, düğünde doğum yaparak aynı gün içinde iki güzel şeyin olduğunu ve bu yüzden bugünün yaşamı boyunca kendisi için hayatının en özel günü olacağını söyledi.

DOĞUM 6 SAAT ÖNCE BAŞLAMIŞ

Dannie, kocası ile dans ettiği sırada yaşadığı sancıların ardından durumu hemen annesine söylediğini, annesinin kendisini tuvalete götürdüğünü ve diğer misafirlerin de neler olduğunu öğrenmek için tuvalate geldiklerini söyledi. Genç kadın daha sonra taksi ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye vardığında altı saattir doğumu başladığı belirtilen kadın, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çift 6 hafta önce evlilik kararı almıştı.

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