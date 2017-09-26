Gemi kayaya çarptı: 87 yaralı

YETKİLİLER, kazanın Filipinlerdeki Batangas Limanı’ndan Romblon Limanı’na doğru giderken gerçekleştiğini açıkladı.
Geminin içerisinde bulunan 251 yolcudan 87’sinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer kazanın nedeninin araştırıldığını belirtirken geminin kaptanının şiddetli yağışlar nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiğini ve kazaya neden olduğunu belirtti.
Polis memuru Dyna Rafol ise şiddetli yağış olmadığını ve çarpma öncesinde herhangi bir acil durum çağrısı olmadığını belirtti.
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