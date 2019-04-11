Gelinlik giyen eski sevgili düğünü bastı

ÇİN'DE bir kadın, gelinlik giyerek eski sevgilisinin düğününü bastı. Evlenmek üzere olan eski sevgilisinden 'her şey benim suçum' diyerek af dileyen gözü yaşlı kadın, ağlaya ağlaya damadın kendisine geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Damat sinirlenerek eski kız arkadaşını kendinden uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra da davetsiz misafir nedeniyle şaşkına dönen gelini teselli etmeye başladı. Eski sevgili bu sırada af dilemekten vazgeçmedi. Son bir defa damadın ilgisini çekmeye çalıştı ancak damat, eski sevgilisinin ısrarını yanıtsız bıraktı. Ardından nikahın kıyılacağı yeri terk eden gelinin peşinden gitti. Gelin ve damadın kimlikleri bilinmezken, video kısa sürede binlerce kez izlendi.