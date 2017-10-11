Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104119
ALTIN
152.172
DOLAR
3.6712
STERLİN
4.8409
EURO
4.3488
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner468

Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!

Suudi Arabistan'da bir düğünde, gelinin babası kızının ehliyet ve araba alacağını söyleyince damat sinirlenip düğünü terk etti

Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!

Suudi Arabistan'da bir düğünde, gelinin babası kızının ehliyet ve araba alacağını söyleyince damat sinirlenip düğünü terk etti

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:52
Gelinin ehliyet alacağını duyan damat, düğünü terk etti!
banner404

SUUDİ Arabistan yönetiminin Haziran 2018 yılından sonra kadınların araba kullanma yasağını kaldıracağını söylemesinden sonra ülkede ilginç bir olay yaşandı.

GELİNİN EHLİYET ALACAĞINI DUYUNCA DAMAT DÜĞÜNÜ TERK ETTİ

Bir düğünde gelinin babası, 40 bin riyal çeyiz parası ve gelinin evlendikten sonra çalışmasını kabul eden damada, düğün sırasında kızının ehliyet ve araba alacağını söylemesi üzerine damat sinirlenip düğünü terk etti.

DÜĞÜN YEMEĞİNE KATILMADI

Düğünü terk eden damat, kuzenlerine gelin tarafı ve misafirlere yemek vermelerini söyledi ama yemeğe katılmadı.

Arabistan, kadınların araba kullanma yasağını kaldıracağını geçen ay ilan etmişti

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 11.10.2017 17:54
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanArabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi
100'ü aşkın su aygırı feci şekilde can verdi
Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler
Kameraya son bakış! Sosyal medyadan canlı yayın yaparken can verdiler
Sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları, yanlışlıkla herkese izletti
Sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları, yanlışlıkla herkese izletti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim