Geleneksel kıyafet giyince saldırıya uğradı

25 Ocak 2016 Pazartesi 10:06
NEW York'un Bronx bölgesinde meydana gelen olayda, 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk, Mujibir Rahman (43) isimli Bangladeşliye ABD'de IŞİD için kullanılan "ISIS" diye bağırarak saldırdı.
Üzerinde ülkesinin geleneksel kıyafeti olan ve yanında 9 yaşında yeğeni bulunan Rahman, çocukların fiziki müdahalesi üzerine hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Rahman'a saldıran çocuklar daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlıların nefret ve darp suçlamasıyla mahkeme önüne çıkacakları bildirildi. New York Eyalet Meclisinde Bronx bölgesini temsil eden Luis Sepulveda, yaptığı açıklamada, zanlıların yakalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çocukların dini inançları nedeniyle başkalarına saldırmasının çok üzücü olduğunu ifade etti.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58