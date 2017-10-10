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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Geleneksel düğün şakası faciayla bitti! Damat olay yerinde can verdi

Çin'de düğün günü arkadaşları tarafından ellerinden ve bacaklarından tutularak yerdeki tahta parçasına vurulan damat, başını yere çarpınca olay yerinde hayatını kaybetti

Geleneksel düğün şakası faciayla bitti! Damat olay yerinde can verdi

Çin'de düğün günü arkadaşları tarafından ellerinden ve bacaklarından tutularak yerdeki tahta parçasına vurulan damat, başını yere çarpınca olay yerinde hayatını kaybetti

10 Ekim 2017 Salı 12:20
Geleneksel düğün şakası faciayla bitti! Damat olay yerinde can verdi
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ÇİN'DE düğün eğlencesi faciayla noktalandı. Arkadaşlarının garip şakasına maruz kalan damat, başını sert şekilde zemine çarpınca hayatını kaybetti. Korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de damada yapılan geleneksek şaka sırasında ellerinden ve bacaklarından tutularak yerdeki tahta aksama vurulan damat, bu sırada başını sert biçimde zemine çarptı. Kendinden geçen adam, olay yerinde hayata gözlerini yumdu.
 

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Son Güncelleme: 10.10.2017 12:28
Anahtar Kelimeler:
Çin Halk Cumhuriyetiçin
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