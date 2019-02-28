Geceleri evine gelen 'vampirleri' polise şikayet etti

ÜLKENİN doğusundaki Kladovo şehri yakınlarındaki bir köyde yaşayan yaşlı bir adamın, polise verdiği dilekçede, 'vampirlerin' bir aydan fazla bir süredir her gece evine geldiğini yazdı. Şikayet eden adam, vampirlerin kanını içmek için değil, sohbet için geldiğini iddia etti. Polis dairesinden bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, "Adam, her gece saat 1 ilâ 2 arasında evine vampirlerin gelerek, masadaki yemeği yere atmasını ve onunla sohbet ederek sabaha kadar onun yatağında yamasını şikayet etti. Adam, vampirlerin polise dilekçe verdiği öğrenerek ondan el çekeceğini umuyor" dedi. Akültizm merkezi olarak bilinen Sırbistan'ın doğusunda, cadı ve vampirlerin yaşadığına inanılıyor.