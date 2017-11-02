Gece yarısı tuhaf sese uyandı, bahçede 4 metrelik timsah gördü!

Bölgedeki vahşi yaşam yetkilileri, olay yerine gelerek hayvanı kurtardı. Timsahın nereye salıverileceği tartışma konusu olurken orman yetkilileri, hayvanı geldiği Satiguda barajı yakınlarına bırakmak istedi. Ancak köylüler, timsahın köye geri dönmesinden korkarak bu fikre karşı çıktı.

Köylüler, timsahı ağaca bağlayarak etkisiz hale getirdi. Panik halindeki köylüler, olayın telaşıyla timsahı öldürmek istedilerse de köy muhtarının ısrarı üzerine bu fikirlerinden vazgeçti.

Ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinin bir köyünde, yerel saatle 03.00 sıralarında duyduğu tuhaf bir sesle uyanan Dasharath Madkami, evinin avlusunda 4 metrelik timsah bulması üzerine köy sakinlerini alarma geçirdi.

HİNDİSTAN 'DA bir gece yarısı bahçesinde gördüğü 4 metre uzunluğundaki timsah la şaşkına döndü.

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