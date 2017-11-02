Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112946
ALTIN
157.023
DOLAR
3.8035
STERLİN
4.9930
EURO
4.4443
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
banner468

Gece yarısı tuhaf sese uyandı, bahçede 4 metrelik timsah gördü!

Hindistan'da bir köylü, gece yarısı duyduğu tuhaf sese uyandı ve bahçesinde gördüğü 4 metre uzunluğundaki timsahla şaşkına döndü

Gece yarısı tuhaf sese uyandı, bahçede 4 metrelik timsah gördü!

Hindistan'da bir köylü, gece yarısı duyduğu tuhaf sese uyandı ve bahçesinde gördüğü 4 metre uzunluğundaki timsahla şaşkına döndü

02 Kasım 2017 Perşembe 18:01
Gece yarısı tuhaf sese uyandı, bahçede 4 metrelik timsah gördü!
banner404

HİNDİSTAN'DA bir gece yarısı bahçesinde gördüğü 4 metre uzunluğundaki timsahla şaşkına döndü.

BAHÇESİNDE 4 METRELİK TİMSAH GÖRDÜ

Ülkenin doğusundaki  Orissa eyaletinin bir köyünde, yerel saatle 03.00 sıralarında duyduğu tuhaf bir sesle uyanan Dasharath Madkami, evinin avlusunda 4 metrelik timsah bulması üzerine köy sakinlerini alarma geçirdi.

TİMSAHI AĞACA BAĞLADILAR

Köylüler, timsahı ağaca bağlayarak etkisiz hale getirdi. Panik halindeki köylüler, olayın telaşıyla timsahı öldürmek istedilerse de köy muhtarının ısrarı üzerine bu fikirlerinden vazgeçti.

TİMSAH BARAJ GÖLÜNE BIRAKILDI

Bölgedeki vahşi yaşam yetkilileri, olay yerine gelerek hayvanı kurtardı. Timsahın nereye salıverileceği tartışma konusu olurken orman yetkilileri, hayvanı geldiği Satiguda barajı yakınlarına bırakmak istedi. Ancak köylüler, timsahın köye geri dönmesinden korkarak bu fikre karşı çıktı.

Timsah sonunda 60 kilometre uzaklıktaki Balimela baraj gölüne bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HindistanTimsah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti
Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti
Süpermarkete silahlı saldırı
Süpermarkete silahlı saldırı
8 kişiyi katleden teröristten akılalmaz istek: Odama DEAŞ bayrağı asın
8 kişiyi katleden teröristten akılalmaz istek: Odama DEAŞ bayrağı asın

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim