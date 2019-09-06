Gece kulübünde çöken dans pisti 30 kişiyi yuttu!
Kolombiya'da bir gece kulübünde gençlerin zıplayarak dans ettiği zemin çöktü ve 30 kişi bir anda boşluğa düştü. Olayda 6 kişi yaralandı. O anlar, içeride eğlenen kişiler tarafından kaydedildi
DÜNYA 06.09.2019, 17:28
GECE kulübünde çöken dans pisti 30 kişiyi yuttu. Olay, Bogota şehrinde bulunan Costa Brava isimli gece kulübünde meydana geldi. 80 kişi kapasiteye sahip gece kulübünde olay anında 200 kişi olduğu bildirildi.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, insanların zıplayarak dans ettiği ve bir süre sonra 25 metrekarelik bir alanın çöktüğü görüldü.
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