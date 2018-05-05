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Gazi Hüsrev Bey Medresesi 468. dönem mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren, Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden bu yıl 126 öğrenci mezun oldu.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi 468. dönem mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren, Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden bu yıl 126 öğrenci mezun oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:17
Gazi Hüsrev Bey Medresesi 468. dönem mezunlarını verdi
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MEDRESENİN 468. mezunları için başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey  Camisi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Mensur  Malkic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Vekili ve Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic  ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Malkic, 67'si kadın bu yıl 126 öğrencinin mezun  olduğunu anımsatarak, “Mezunlarımız Gazi Hüsrev Bey’in ‘Bu medresede tembel ve  sorumsuz değil zeki ve çalışkan öğrenciler okuyacak’ yönündeki ifadelerini  doğrulamış oldu.” dedi.

Malkic, ülke ve şehir düzeyinde yapılan birçok yarışmada birincilik kazanan öğrencilerin, Gazi Hüsrev Bey Medresesi’ni en iyi şekilde temsil  ettiklerini söyledi.

Medresenin öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Malkic,  mezunların, din, ilim ve gayret yolundan sapmaması temennisinde bulundu.

Mezun olan öğrenciler tören kapsamında Kuran-ı Kerim, dualar ve ilahiler okudu.

TARİHİ GAZİ HÜSREV BEY MEDRESESİ

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'ın oğlu Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde başta Saraybosna olmak  üzere bölgede birçok cami, hamam, aşevi ve eğitim kurumları inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı sırada, 1537 yılında,  Saraybosna'da kendi adıyla anılan bir medrese yaptırdı.

Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik kentinden getirilen taş ustalarının yaptığı Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından da eğitime devam edildi.

Eski Yugoslavya döneminde eğitim vermeyi sürdüren medrese, Saraybosna  kuşatmasında da kapılarını kapatmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSaraybosnaGazi Hüsrev Bey Medresesi
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