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Gazeteci kız çok çalışmaktan öldü

On yıllar boyunca Alman Devleti için çalışan eski ajan ve özel dedektif Werner Mauss, vergi kaçakçılığından hüküm giydi. 77 yaşındaki Mauss, tecilli iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gazeteci kız çok çalışmaktan öldü

On yıllar boyunca Alman Devleti için çalışan eski ajan ve özel dedektif Werner Mauss, vergi kaçakçılığından hüküm giydi. 77 yaşındaki Mauss, tecilli iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:03
Gazeteci kız çok çalışmaktan öldü
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GENÇ kadının bu süre içinde yalnızca iki gün izin aldığı belirtildi. Japonya, 31 Miwa Sado’nun fazla mesaiden kaynaklandığı düşünülen ölümü sebebiyle, çalışma koşulları ile yeniden yüzleşmek zorunda kaldı.

Tokyo'da bulunan bir çalışma standartları ofisi, Sado'nun ölüm sebebini fazla çalışmak olarak göstermiş olsa da olay eski işvereni tarafından henüz bu hafta kamuoyuna açıklandı.

Miwa Sado'nun durumuna benzer bir olay 2015 yılının Nisan ayında yaşanmış, 24 yaşındaki Matsuri Takahashi adlı kadının intiharı Japonya'nın çalışma koşulları mevzusunu yeniden gündeme getirmişti.

Çalışma standartları ofisi çalışanları, Takahashi'nin intiharını, uzun çalışma saatlerinden kaynaklanan strese bağladılar. Genç kadın, ölmeden önceki ayda 100 saatten fazla mesai yapmıştı. Takahashi, intihar etmeden önce sosyal medya aracılığı ile paylaştığı gönderisinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok yorgun olduğunu ve ölmek istediğini belirtmişti.

Matsuri Takahashi vakası, Japonya'nın çalışma koşulları ile ilgili ulusal bir tartışma başlattı. Başbakan Shinzō Abe, bu denli uzun çalışma saatlerinin üretkenliği pozitif yönde etkilediğine ilişkin yeterli kanıt yokken çalışanları fazla mesai için zorlayan sistemi gözden geçirmek durumunda kaldı.

Miwa Sado'nun ölümünün ise uzun çalışma koşulları konusunda otoriteler üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 20:07
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gazeteci kız çok çalışmaktan öldü
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