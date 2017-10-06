Gazeteci, fazla çalışmaktan öldü

JAPONYA'DA devlet televizyonu NHK’nın muhabirlerinden Miwa Sado’nun aşırı çalışmaktan dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 2013’te kalp yetmezliğinden ölen 31 yaşındaki Sado’nun son bir ayda 159 saat fazla mesai yaptığı ve sadece iki gün izin kullandığı açıklandı.



Sado’nun eski patronu, ölüm nedeninin yetkililer tarafından tespit edildiğini ancak ailesini rahatsız etmemek için bugüne dek kamuoyundan gizli tuttuklarını savundu.



Siyaset muhabiri olan Sado, ölümünden önceki ayda üst üste düzenlenen Tokyo belediye seçimlerini ve meclis seçimlerini izlemişti. Meclis seçimlerinin bitmesinden üç gün sonra hayatını kaybetmişti.



Sado’nun ölüm nedeninin ortaya çıkmasıyla, ülkedeki iş yasaları konusunda hükümet üzerindeki baskı da artmış durumda. Zira Japonya’da aşırı çalışma kaynaklı ölümlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Ülkede Mart 2015-Mart 2016 aralığında 2 binden fazla kişinin aşırı çalışmakla ilgili sıkıntılar sonucu intihar ettiği biliniyor.



Son olarak, Dentsu reklam şirketinin 24 yaşındaki çalışanı Matsuri Takahashi’nin haftalar boyu 100 saatten fazla mesai yaptıktan sonra intihar etmesi tepki çekmişti. Takahashi’nin uzun çalışma saatleri nedeniyle depresyona girdiğine hükmedilmişti.