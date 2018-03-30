Gaz sızıntısı, restoranı parçalarına ayırdı

ÇİN'İN Qingdao şehrindeki bir restoranda gaz sızıntısı sebebiyle büyük bir patlama yaşandı.
OTOBÜS DURAĞINDAKİ KADIN YARALANDI
Restoranın mutfak bölümündeki gaz kaçağının sebep olduğu patlama yüzünden dükkanın camları parçalanıp etrafa saçılırken içerideki malzemeler de adeta kurşun gibi etrafa yayıldı. Restoranın karşısındaki otobüs durağında bekleyen bir kadının yaralandığı patlama güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
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