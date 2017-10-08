Gaz istasyonunda patlama! Çok sayıda ölü var

ULUSAL medyadan çıkan haberlere göre, başkentin Madına Mahallesi'nde doğal gaz istasyonunda çıkan yangının sonucunda iki patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gana Enformasyon Bakan Yardımcısı Kojo Oppong Nkrumah basına yaptığı açıklamada, "Maalesef olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı bilmek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı" dedi.

Öte yandan Gana Ulusal İtfaiye sözcüsü Billy Anaglate yaptığı açıklamada, patlmamanın sebebi bilmek için çok erken olduğunu, araştıracaklarını belirterek, "Olay sırasında bir kaç araba yandı" bilgisini paylaştı.

Ülkede 2015 yılında bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 150 kişi yaşamını yitirmişti.*