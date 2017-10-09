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'Gay spa'ya baskın

Endonezya'da polisin gözaltına aldığı 51 erkek arasında çok sayıda yabancı da var. Şüpheliler yüzleri maskeli şekilde polis aracına bindirildi

'Gay spa'ya baskın

Endonezya'da polisin gözaltına aldığı 51 erkek arasında çok sayıda yabancı da var. Şüpheliler yüzleri maskeli şekilde polis aracına bindirildi

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:59
'Gay spa'ya baskın
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ENDONEZYA'NIN başkenti Cakarta'da polis bir eşcinsel güzellik merkezini bastı.
 
Gözaltına alınan 51 erkek arasında çok sayıda yabancı yer alıyor. Reuters dört Çin, birer Singapur, Tayland, Malezya ve Hollanda vatandaşının karakola götürüldüğünü bildiriyor.
 
Şüpheliler altı yıl hapis cezasıyla yargılanabilir. Suçlamaların pornografi ve fuhuş yasasını ihlal olması bekleniyor.
 
Gözaltına alınanlar yüzleri siyah maskeli şekilde polis raaçlarına bindirildi.
 
Ülkenin muhafazakar bölgesi Açe'de geçtiğimiz Mayıs ayında eşcinsel ilişki yaşayan iki erkeğe kırbaç cezası verilmişti. Ceza halka açık şekilde uygulanmıştı.

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EndonezyaGay SpaBaskın
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