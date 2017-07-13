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Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Gana Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Asante Kotoko'nun kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu birçok futbolcu ve yetkilinin yaralandığı açıklandı

Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Gana Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Asante Kotoko'nun kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu birçok futbolcu ve yetkilinin yaralandığı açıklandı

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:35
Futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı
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KULÜPTEN yapılan açıklamada, takımın Inter Allies ile deplasmanda  yaptığı lig maçının ardından Kumasi kentine dönen kafileyi taşıyan otobüsün,  Nkawkaw kasabasında kaza yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kaza sırasında birçok futbolcu ve teknik ekip üyesinin  yaralanarak Holy Family Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yaralıların sağlık durumları  hakkında detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Gana Futbol Federasyonu da olayın ardından hastanede tedavi gören  futbolcu ve yetkililere geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Liginde 24 kez şampiyonluğa ulaşarak bu alanda rekoru elinde tutan  Asante Kotoko, iki kez de Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar  Ligi'nden zaferle ayrılmıştı.

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