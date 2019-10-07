Fuhuşu anımsatıyor diye ülkenin adını değiştirdiler! İşte yeni ismi

HOLLANDA yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

ÜLKENİN İMAJI ZEDELENMESİN DİYE İSMİ DEĞİŞTİ

Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile anımsatması sebebiyle alındı.

ÖN YARGILAR SONA ERECEK Mİ?

Ülkenin imajı 'Netherlands' ismiyle şekillenirken beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.