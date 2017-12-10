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Fransız yazar Benard: 'Türkiye soykırım yapmamıştır'

Fransız yazar Benard, "Kesin olan şu ki Türkler, Ermenilerden daha fazla katliam kurbanı olmuştur. Bu kesin bir gerçek. Türkiye soykırım yapmamıştır." dedi

Fransız yazar Benard: 'Türkiye soykırım yapmamıştır'

Fransız yazar Benard, "Kesin olan şu ki Türkler, Ermenilerden daha fazla katliam kurbanı olmuştur. Bu kesin bir gerçek. Türkiye soykırım yapmamıştır." dedi

10 Aralık 2017 Pazar 19:40
Fransız yazar Benard: 'Türkiye soykırım yapmamıştır'
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FRANSIZ yazar Yves Benard, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını reddettiğini belirterek Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerin bu konuyla ilgili arşivlerini açmak istemediğini çünkü Türkiye'nin soykırım yapmadığı gerçeğiyle yüzleşmekten korktuklarını söyledi.
"Türk-Ermeni Görüş Ayrılığına Yeni Bir Bakış" adlı kitabı çıkan Benard, kitabı ve Ermeni iddialarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
 
Kitabında Ermenilerin aslında bu kadar masum olmadığını delilleriyle göstermeye çalıştığını ifade eden Benard, 1914-1915 yıllarında Ermenilerin katliam yaptıklarına dair bazı röportajlara da yer verdiğini ve bu röportajların Ermeni iddialarını çürüttüğünü kaydetti.
 
Benard, "Kesin olan şu ki Türkler, Ermenilerden daha fazla katliam kurbanı olmuştur. Bu kesin bir gerçek. Türkiye soykırım yapmamıştır." diye konuştu.
 
"Ermeni hükümetinin arşivlerini açması gerek"
 
Fransa'da 1915 olaylarının zaman zaman gündeme geldiğini anımsatan Benard, Fransızların, Ermeniler hakkında yanlış bilgi edindiklerine dikkati çekti.
 
Türklerin Ermenileri katlettiğine yönelik hiçbir belgenin olmadığını vurgulayan Benard, Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda tarih derslerinde öğrencilere 1915 olaylarının anlatıldığını ancak Türkiye'nin soykırım yapmadığını savunan görüşlerin öğrencilere aktarılmadığını belirterek bunun doğru olmadığını söyledi.
 
Benard, uluslararası toplumun Türklerin savunduğu görüşü kabul etmesi için Ermeni hükümetinin arşivlerini açması gerektiğine işaret ederek "Ermeni hükümeti arşivlerini açmıyorsa doğruyu söylemiyor demektir." dedi. 
 
Benard, Ermeni hükümetinin yanı sıra Fransa, İngiltere, Rusya gibi ülkelerin de ellerinde belgelerin olduğunu ve arşivlerini açması gerektiğini belirtti.
 
"Türkiye'nin soykırım yaptığını iddia etmek Türkiye'ye tamamen haksızlıktır"
 
Benard, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Ermeni hükümetine arşivleri açma konusunda çağrıda bulunduğunu ve Türkiye'nin de arşivlerini açmaya hazır olduğunu hatırlattı.
 
"Türkiye'nin soykırım yaptığını iddia etmek Türkiye'ye tamamen haksızlıktır." diyen Benard, olayların gerçekliğini araştırmadan Türkiye'ye bu iddiaları yakıştırmanın çok ciddi bir hata olduğunu söyledi.Benard, 2009 yılında "Ermeni soykırımı, ya bize yalan söyledilerse?" adlı kitabın da yazarı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
FransızBenard
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