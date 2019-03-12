Fransız tarihçiden Ermeni radikallere dava

FRANSIZ tarihçi Maxime Gauin, Fransa’da yayınlanan Les Nouvelles d’Armenie adlı derginin internet sitesinde kendisine yöneltilen ve hakaret içeren mesajlar üzerine, 1976-1983 yıllarında terör örgütü ASALA’nın Fransa’daki sözcülüğünü yapmış olan derginin yazı işleri müdürü ve Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi Eş-Başkanı Ara Toranian ile yazar Samuel Tilbian aleyhine hakaret davası açtı.

28 Kasım 2017 tarihinde Paris Yüksek Mahkemesi'nin 17. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmada, mahkeme şahısların ifadelerinin karalayıcı bir yönü olduğunu kabul etti ancak bir zararın söz konusu olmadığını belirterek Toranian ile Tilbian’ın serbest bırakılmasına karar verdi.



Maxime Gauin’in temyize gitmesi üzerine duruşma 21 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Davanın bir sonraki duruşmasının Mart ayı içerisinde görüleceği belirtilirken, dava sonucunun henüz belirsizliğini koruduğu öğrenildi.



TÜRKLERİ HEDEF ALDI



Davalılardan Ara Toranian’ın 1976-1983 yıllarında sözcülüğünü yaptığı terör örgütü ASALA, 1975-1985 yılları arasında Türkleri hedef alan yetmiş saldırı gerçekleştirdi. Bunlardan dünya kamuoyunda en çok bilineni 15 Temmuz 1983’de gerçekleştirilen ve 8 kişinin yaşamını yitirmesine ve elli beş kişinin yaralanmasına neden olan Fransa’daki Orly saldırısı oldu.



Bu saldırıya kadar terör örgütü ASALA’ya karşı ciddi bir girişimde bulunmayan Fransa, saldırıdan sonra örgüte karşı daha ciddi bir tavır aldı. 21 Şubat günü görülen temyiz mahkemesinde de Ara Toranian’ın terör örgütü ASALA geçmişi ile ilgili bir pişmanlık bildirmediği, mahkeme salonunda bulunan izleyiciler tarafından ifade edildi.



BİLİM İNSANLARINI HEDEF ALIYORLAR



Fransa’daki radikal Ermeni çevreler, 2006 yılından bu yana Fransa’da 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenmesine karşı çıkan görüşlerin yasaklanması yönünde faaliyet gösteriyor. Fransız Anayasa Konseyi 2012 ve 2017 yıllarında doğrudan, 2015 yılında ise dolaylı olarak bu girişimlerin anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermiş olsa da, radikal çevreler bu yöndeki çabalarını devam ettiriyor.



Radikal Ermeni çevreler, 1915 olaylarının niteliği hakkında öne sürdükleri görüşlerden farklı görüş ifade eden Fransız tarihçi Maxime Gauin gibi bilim insanlarını itibarsızlaştırma ve yıldırma çabalarını sürdürüyor.



TARİH ÇALIŞMALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR



Lisans derecesini Université Bordeaux-III’da (2005), Çağdaş Tarih alanındaki yüksek lisans derecesini ise Université Paris-I Sorbonne ve École Normale Supérieure de Lyon’da (2010) tamamlayan Gauin, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam ediyor.



Maxime Gauin’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve yıldırma kampanyasına benzer girişimlere bundan önce de Bernard Lewis, Stanford Shaw, Justin McCarthy gibi dünya çapında tanınan bilim insanları da maruz kalmıştı.

