Fransız polisi, tatilcileri soyan çetenin peşinde

LE Point dergisinin internet sitesinde, otoyol hırsızlık çetesinin eylemleri için ‘filmlerde görülebilecek derecede şaşkınlığa yol açan olaylar’ nitelemesinde bulunuldu. Habere göre soygunlar, Fransa’nın güneyindeki turistik şehirler ve tatil merkezlerine ulaşımın sağlandığı A9 otoyolunda yaşandı. Otoyolda seyreden tatilcilerin araçlarını takip eden soyguncular, hedef belirlediklerini sıkıştırarak durmaya zorluyor. Maskeli bu soyguncular, daha sonra araçlardaki sürücü ve yolcuları tehdit ederek para, cep telefonu, tatil eşyaları, el çantası ve üstlerinde taşıdıkları takıları gasbediyor. Şimdiye kadar bu şekilde çok sayıda olayın yaşandığı belirtilen haberde, soyguncuların silahlı olduğu ve durmayan sürücülerin araçlarına çarparak durmaya zorladıkları da kaydedildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Fransız emniyet yetkililerinin maskeli soygunculara dair çok sayıda şikayet aldıklarını söylediği aktarılan haberde, son olarak Nimes kenti yakınında jandarma tarafından takip edilen şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Soyguncuların kullandığı araçlardan birinin Beaucaire kenti yakınında terk edilip yakılmış bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Fransız emniyeti, maskeli otoyol soyguncularını yakalamak için özel bir araştırma ekibinin kurulduğunu, A9 Otoyolu ve çevresinde arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını duyurdu.