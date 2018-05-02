Fransız askeri Münbiç’te

Kobani’deki Amerikan üssünden çıkan ABD ve Fransa askeri birlikleri, Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’e girdi. Konvoyun 10 Humvees, kısa menzilli roketatar, radar ve iletişim ekipmanları taşıyan 3 kamyon ile askerler ve orta makineli tüfekleri taşıyan 4 araçtan oluştuğu belirtildi.Ayrıca ABD ve Fransız askeri uçaklarının da Münbiç’e gitmeye hazırlandığı bildirildi. DEVRİYE GEZİYORLAR Türkiye’nin, Münbiç’te bulunan PKK/YPG terör örgütü mensuplarının oradan çıkarılması ve bölge güvenliğinin Amerika ile birlikte sağlanması ile ilgili görüşmeler sürerken, Afrin operasyonundan sonra Münbiç’e gönderildiği belirtilen Fransız askerleri de ilk kez görüntülendi. Münbiç’te ABD askerleri ve YPG/PKK’lı teröristlerle devriye gezen Fransız askerlerinin görüntüleri yayınlandı.