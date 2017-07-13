Fransa’dan sığınmacılar için yeni yasa tasarısı

FRANSA’DAKİ sığınmacı sorununu kabul ettiklerini ifade eden Philippe, “Bizim şu an standartlarımız, olması gerektiği kadar iyi değil” ifadesini kullandı. Başbakan, sığınmacı başvurularının sonuçlandırılmasıyla ilgili süreci ortalama 6 aya düşürmek ve önümüzdeki iki yıl içinde sığınmacılara çok daha fazla konaklama imkanı sağlamak için çalışacaklarını söyledi.Philippe, “Hükümet, 2018’e kadar ilave 4 bin, 2019’a kadar ise 3 bin 500 sığınmacının daha ağırlanabilmesi için merkezler kuracak” diye konuştu.

ORMANDA YAŞIYORLAR

Fransa’nın Calais şehrindeki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampı bölgesinde yaşayan binlerce sığınmacı güvenlik birimleri tarafından geçen yılın kasım ayında dağıtılarak ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti.Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor. Hükümet, yasal değişiklikle sığınmacı başvurularını daha hızlı sonuçlandırmak ve sığınmacı sorununu hafifletmek istiyor. Fransa’daki sığınmacıların sorunları, insan hakları derneklerinin ve AB Komisyonunun sürekli eleştirilerine hedef oluyor.