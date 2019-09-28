Fransa'dan lezbiyen çiftlerin tüp bebekle çocuk sahibi olabilmesine yeşil ışık

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de seçildiğinden beri en büyük sosyal reformu olacağı söylenen tasarı Ulusal Meclis'ten geçti. Ulusal Meclis, lezbiyen çiftlerin ve yalnız yaşayan kadınların da tüp bebek gibi tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olabilmesini onayladı. Şimdi yasa tasarısının Senato'dan geçmesi bekleniyor.

Fransa'da bugüne kadar yalnızca heteroseksüel çiftlerin tedavi yöntemlerini kullanarak çocuk sahibi olmasına izin veriliyordu. Ulusal Meclis, yasa tasarısını 55'e 17 kabul ederken muhafazakâr Fransızlar, Macron'a ve Ulusal Meclis'e tepki gösterdi.

Eğer yasa geçerse, lezbiyen bir çiftin ebeveynleri 'anne ve anne' olarak belirtilecek. Bu düzenleme şu anda Britanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde bulunuyor.