Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Fransa'da yolcu uçağı düştü! Kazanın sırrını son 7 dakika çözecek

Fransa'da 148 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransa'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin arasında Türk yolcuların da olduğunu açıkladı

Fransa'da yolcu uçağı düştü! Kazanın sırrını son 7 dakika çözecek

Fransa'da 148 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransa'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin arasında Türk yolcuların da olduğunu açıkladı

24 Mart 2015 Salı 15:16
Fransa'da yolcu uçağı düştü! Kazanın sırrını son 7 dakika çözecek
banner404
ALMAN hava yolu şirketi GermanWings ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Fransa'nın güneyinde düştü. Uçakta mürettebatla birlikte 148 kişi bulunuyordu. Hollande uçaktakilerin hepsinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Alman havayolları şirketi Lufthansa'ya ait GermanWings havayolu şirketinin Barselona'dan Düsseldorf'a giden uçağının Fransa'nın güneyinde düştüğü belirtildi.
İspanya'nın Barselona kentinden saat 11.08'de kalkan "4U9525" sefer sayılı uçakta 148 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Uçağın enkazı Alplerin eteğindeki Digne kenti yakınlarında bulundu. Yolcu uçağında son çağrı 11.47'de yapıldı. Uçağın düştüğü bölge dağcıların uğrak yeri. Ancak uçağın düştüğü yere ulaşmak için 3 saat yürümek gerekiyor. Uçak en son 2000 metre yükseklikteyken radarda görüldü. Uçağın aniden irtifa kaybettiği ifade ediliyor. 
"45 İSPANYOL YOLCU VAR" 
İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, uçakta bulunan yolculardan 45'nin İspanyol vatandaşı olabileceğini açıkladı. Uçaktaki yolculardan çoğunun ise Alman uyruklu olduğu ifade ediliyor.  
KEŞİF UÇAĞI BOEING EC-135 BÖLGEDE 
Kaza bölgesine henüz helikopterler ulaşmadı. Karadan gelecek yardım ekiplerinin ise saatler sonra ulaşması bekleniyor. Uçağın düştüğü bölgeye varan ilk keşif uçağı Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing EC-135 oldu. Şu sıralar ise yaklaşık 1700 metre yükseklikte bir küçük uçak keşif uçuşu yapıyor.
FRANSA BAŞBAKANI AÇIKLADI
Alman havayolu şirketi GermanWings'a ait yolcu uçağının Dinge kenti yakınlarında düştüğünü Fransa Başbakanı Manuel Valls açıkladı.
HOLLANDE: TÜM YOLCULAR ÖLDÜ
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Hollande, uçak kazasında tüm yolcuların yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Holande uçağın düştüğü bölgeye ulaşmanın da zor olduğunu belirtti. 
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nin de kazanın olduğu bölgeye hareket ettiği belirtildi. 
GERMANWINGS TÜRKİYE'DE SABİHA GÖKÇEN'E İNİYOR 
Alman havayolları şirketi Lufthansa'ya ait GermanWings Almanya, Köln ve Bonn merkezli düşük-fiyatlı düzenli tarifeler düzenleyen bir havayolu şirketidir. Şirket Avrupa'da 66 uçuş noktasına seferler düzenlemektedir.
DÜŞEN UÇAK 24 YAŞINDA 
Ana üssü Köln Bonn Havalimanı'dır. Şirket 1997 yılında kurulmuştur ve günümüzdeki ismini 2002 yılında almıştır. Düşen Airbus A320 tipi uçağın 24 yaşında olduğu açıklandı. Söz konusu uçağın her gün Almanya'dan İspanya'ya düzenli seferler gerçekleştirdiği de iddialar arasında. 
Türkiye'den de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya uçuşlar yapıyor.  
GERMANWINGS'TEN AÇIKLAMA
GermanWings'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Olayla ilgili medyada çıkan haberleri gördük. Ancak şu anda iddiaları doğrulayabilecek durumda değiliz. Net bilgilere ulaştığımız anda medyayı bilgilendireceğiz. Gelişmeler için lütfen internet sitemizi takip edin" ifadelerini yer verildi.
LUFTHANSA'NIN HİSSELERİ DÜŞTÜ 
"GermanWings"ın 148 kişiyle düştüğünün açıklanması sonrası Lufthansa'nın borsadaki hisseleri yüzde 4 değer kaybetti. 
ÖLENLER ARASINDA TÜRK YOLCULAR DA VAR
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransa'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin arasında Türk yolcuların da olduğunu açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande GermanWings uçağındaki kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Hollande, "Kazanın nedenini belirlemek için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Kaza çok zorlu bir bölgede meydana geldi, o bölgeye erişmek çok güç. Bir kaç saat içerisinde haber vermek mümkün olmayacak. Ancak bütün kaynaklarımız oraya yönlendirildi. Olabildiğince çabuk bir biçimde müdahalede bulunulacak. İlgili bakanlar da görevlendirilmiş durumda." 
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande konuşmasına şöyle devam etti: "Bu trajik olayla ilgili Alman ve İspanyol bakanlarla da görüşüyoruz. Kısa bir süre önce Şansölye Merkel'le de görüştüm, kendisi şok içerisindeydi. Bu trajik olayın analizini gerçekleştireceğiz."
KAYNAK: NTV
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.03.2015 11:47
Anahtar Kelimeler:
AirbusGermanWingsFransada Uçak KazasıUçak KazasıYolcu UçağıFransa148 Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim