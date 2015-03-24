Fransa'da yolcu uçağı düştü! Kazanın sırrını son 7 dakika çözecek

ALMAN hava yolu şirketi GermanWings ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Fransa'nın güneyinde düştü. Uçakta mürettebatla birlikte 148 kişi bulunuyordu. Hollande uçaktakilerin hepsinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Alman havayolları şirketi Lufthansa'ya ait GermanWings havayolu şirketinin Barselona'dan Düsseldorf'a giden uçağının Fransa'nın güneyinde düştüğü belirtildi.

İspanya'nın Barselona kentinden saat 11.08'de kalkan "4U9525" sefer sayılı uçakta 148 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Uçağın enkazı Alplerin eteğindeki Digne kenti yakınlarında bulundu. Yolcu uçağında son çağrı 11.47'de yapıldı. Uçağın düştüğü bölge dağcıların uğrak yeri. Ancak uçağın düştüğü yere ulaşmak için 3 saat yürümek gerekiyor. Uçak en son 2000 metre yükseklikteyken radarda görüldü. Uçağın aniden irtifa kaybettiği ifade ediliyor.

"45 İSPANYOL YOLCU VAR"

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, uçakta bulunan yolculardan 45'nin İspanyol vatandaşı olabileceğini açıkladı. Uçaktaki yolculardan çoğunun ise Alman uyruklu olduğu ifade ediliyor.

KEŞİF UÇAĞI BOEING EC-135 BÖLGEDE

Kaza bölgesine henüz helikopterler ulaşmadı. Karadan gelecek yardım ekiplerinin ise saatler sonra ulaşması bekleniyor. Uçağın düştüğü bölgeye varan ilk keşif uçağı Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing EC-135 oldu. Şu sıralar ise yaklaşık 1700 metre yükseklikte bir küçük uçak keşif uçuşu yapıyor.

FRANSA BAŞBAKANI AÇIKLADI

Alman havayolu şirketi GermanWings'a ait yolcu uçağının Dinge kenti yakınlarında düştüğünü Fransa Başbakanı Manuel Valls açıkladı.

HOLLANDE: TÜM YOLCULAR ÖLDÜ

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Hollande, uçak kazasında tüm yolcuların yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Holande uçağın düştüğü bölgeye ulaşmanın da zor olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nin de kazanın olduğu bölgeye hareket ettiği belirtildi.

GERMANWINGS TÜRKİYE'DE SABİHA GÖKÇEN'E İNİYOR

Alman havayolları şirketi Lufthansa'ya ait GermanWings Almanya, Köln ve Bonn merkezli düşük-fiyatlı düzenli tarifeler düzenleyen bir havayolu şirketidir. Şirket Avrupa'da 66 uçuş noktasına seferler düzenlemektedir.

DÜŞEN UÇAK 24 YAŞINDA

Ana üssü Köln Bonn Havalimanı'dır. Şirket 1997 yılında kurulmuştur ve günümüzdeki ismini 2002 yılında almıştır. Düşen Airbus A320 tipi uçağın 24 yaşında olduğu açıklandı. Söz konusu uçağın her gün Almanya'dan İspanya'ya düzenli seferler gerçekleştirdiği de iddialar arasında.

Türkiye'den de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya uçuşlar yapıyor.

GERMANWINGS'TEN AÇIKLAMA

GermanWings'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Olayla ilgili medyada çıkan haberleri gördük. Ancak şu anda iddiaları doğrulayabilecek durumda değiliz. Net bilgilere ulaştığımız anda medyayı bilgilendireceğiz. Gelişmeler için lütfen internet sitemizi takip edin" ifadelerini yer verildi.

LUFTHANSA'NIN HİSSELERİ DÜŞTÜ