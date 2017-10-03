Fransa’da kundaklama; 3 Türk çocuk yandı

FRANSA'NIN İsviçre ve Almanya sınırındaki Mulhouse kentinin kuzey banliyösü Bourtzwiller’de önceki gece 23.30 sıralarında çıkan yangında 3’ü Türk 5 kişi hayatını kaybederken, üçü ağır 8 kişi yaralandı. Yangının çıktığı 4 katlı sosyal konutta 3 Türk ailenin oturduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden üç Türk’ün çocuk olduğu öğrenildi.

Türk çocuklar ve Arap aile

Fransa’da okuyan CHP PM üyesi Emre Çam olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Emre Çam, “Yangın dün gece 23.40 sıralarında binanın bodrum katında başlamış. Yangında Kahramanmaraşlı Aksu ailesinden 6 yaşındaki Damla Aksu ile 8 yaşındaki Emir Aksu, Gümüşhane Kelkitli Ertunç ise 9 yaşındaki Senem Ertunç’un hayatını kaybettiğini öğrendik. Vefat edenlerin yükselen dumandan zehirlendikleri tahmin ediliyor. Ayrıca binada yaşayan bir Arap ailenin babası ve çocuğunun da vefat ettiği bilgisine ulaştık” dedi.

‘DNA incelemesi yapılacak’

Emre Çam, cesetlere Lyon’dan gelecek ekibin inceleyeceğini belirtti: “Cesetlerin tanınmayacak halde olduğu için kimlikler DNA incelemsiyle tespit edilecek. Bunun için Lyon’dan profesyonel DNA inceleme ekibinin helikopterle bölgeye gelmesi bekleniyor. Kahramanmaraşlı babanın da ağır yaralandığını duyduk. Ertunç ailesinden ise annenin ağır yaralandığı ve ciğerlerinde oluşan durum yüzünden ameliyat edildiği bilgisi geldi.”

‘İtfaiye gecikti’

İtfaiyenin geciktiğini belirten Çam, “Yangının çıktığı binanın itfaiyeye mesafesi araçla 5 dakika. Yan apartmandaki bir Türk kızı hemen itfaiyeyi aramış. Ancak çevredekiler itfaiyenin 35-40 dakika sonra geldiğini söylüyor. Bunu araştıracağız” dedi.

Elektrik arızası mı?

Yaralılar tıbbi açıdan daha donanımlı olan Nancy şehrine sevk edildi. Binada oturan diğer Türk ailenin ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi. İtfaiye yetkililerinin ilk incelemesine göre yangına bodrum katında yaşanan elektrik arızası neden olduğu iddia edildi. Fransız basınına konuşan Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner, “Korkunç bir şey, bütün kent bu trajedi nedeniyle şoke oldu” dedi.

Polisin yangında ‘kundaklama’ ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor. Savcı Alzeari Dominique de benzer yönde açıklama yaptı. Bölgenin yerel gazetesi l’Alsace, Mulhouse polisinin 28 yaşında olduğu öğrenilen bir göz altına aldığını duyurdu.

Kelkitli baba binadakileri kurtardı

Yangında daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini ise Kelkitli baba İsmail Ertunç’un önlediği ortaya çıktı. Ailesini kurtardıktan sonra yeniden binaya giren İsmail Ertunç’un, dumandan zehirlenmek üzere olan bazı kişilerin dışarı çıkmasında yardımcı oldu. Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesindeki yangına yaklaşık 50 itfaiye eri müdahale etti. Binada yaşayan 20 kişinin itfaiye erleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

2014’te de 3 Türk’ü yakmışlardı

Mulhouse’da 16 Temmuz 2014’te çıkan yangında daYozgatlı Arslan ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmişti.