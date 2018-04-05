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Fransa’da eski bakan gözaltına alındı

Fransa’da eski Reform Bakanı ve eski Senatör Jean-Vincent Place bir bar çıkışında alkollü halde yaptığı saldırılardan dolayı gözaltına alındı

Fransa’da eski bakan gözaltına alındı

Fransa’da eski Reform Bakanı ve eski Senatör Jean-Vincent Place bir bar çıkışında alkollü halde yaptığı saldırılardan dolayı gözaltına alındı

05 Nisan 2018 Perşembe 20:06
Fransa’da eski bakan gözaltına alındı
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FRANSA'NIN başkenti Paris’te eski reform Bakanı ve eski Senatör Jean-Vincent Place alkollü halde yaptığı saldırılar nedeniyle gözaltına alındı. Place’nin senatör bir arkadaşı ile bar çıkışında 17 ile 20 yaşları arası 3 genç kızı rahatsız ettiği öğrenildi. Görgü tanığı olan barın güvenlik görevlisinin ifadesine göre eski bakan, senatör arkadaşının dans etmesi için genç kızlardan birine para teklifinde bulunduğu fakat reddedilince kızlarla tartıştı. Duruma müdahale eden güvenliğe ırkçı saldırıda bulunan bakan, “Burası Mağrip değil. Seni Afrika’ya geri göndereceğim göreceksin” dediği bildirildi. Yakınlardan geçen polisleri ayağına çağıran eski bakanın, “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” şeklinde hakarette bulunduğu öğrenildi. 
Irkçı ifadelerde bulunan Place’nin daha önce ırkçılığa karşı yasa teklifi sunduğu biliniyor. 
 

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