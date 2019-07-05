Fransa'da bir protesto daha: Polis yine sert müdahalede bulundu

FRANSA'DA Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) isimli çevreci aktivisti grubun geçen haftalarda yaptığı eyleme yapılan polis müdahalesini İstanbul'daki Fransa Konsolosluğu önünde protesto etmek isteyen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi yaklaşık 3 saat sonra serbest bırakıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihin en sıcak günlerinin yaşanması üzerine çevre aktivisti grup Extinction Rebellion protesto amacıyla kent merkezindeki Sully köprüsünde trafiğe kapatmıştı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı oturma eylemine polis önce göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş daha sonra da kamuoyundan tepki çeken sert müdahalelerde bulunmuştu.

Paris Savcılığı, "kamu otoritesini temsil eden kişilerin şiddete başvurduğu" gerekçesiyle söz konusu polisler hakkında ön soruşturma başlatmıştı.

İklim eylemcilerine yapılan sert müdahaleyi protesto etmek amacıyla İstanbul'daki Fransa Konsolosluğu önünde toplanan 'Türkiye'deki Yokoluş İsyanı' aktivistleri Can Tonbil, Elif Ünal, Semih Azad Yılan, Deniz Köse ve Hakan Yapar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi yaklaşık 3 saat sonra serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 16:23