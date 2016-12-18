Fransa ve İskoçya'da camilere saldırı

FRANSA'NIN kuzeyinde Chateau Thierry kasabasında bir cami kundaklandı.



Kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından cumartesi sabahı erken saatlerde düzenlenen kundaklama eylemi, camide maddi hasara yol açtı.



Picardie Bölgedeki Camiler Birliği yayınladığı bir bildiri ile saldırıyı kınadı.



"Ülkemizin her zamankinden daha fazla sağduyu ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bu tür bir saldırı haberi bizi şoke etti." denilen açıklamada,"Cami cemaati ve bölgede yaşayan Müslümanlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, devletten saldırının sorumlularını bulup, yargı önünde gereken cezayı alması için gereken tüm çabayı göstermesi istendi.



Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor.



Ülkede çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Avrupa'da Müslümanların en fazla yaşadığı ülkeler arasında Fransa ilk sırada bulunuyor.



İskoçya'da camiye saldırı - İskoçya'daki Cumbernauld Camisi'nin duvarına sprey boya ile İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldı - İskoçya polisi: - "Bu olay, nefret suçu olarak ele alınıyor"



İskoçya'da cami duvarına yazılama



İskoçya polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, caminin 2 duvarına sprey boya ile "Sarazenler (Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı savaşçıların Müslümanlara taktığı ad) evinize gidin" ve "Deus Vult (Latince:Tanrı İstiyor)" ifadeleri yazıldığı aktarıldı.



Eylemin cuma akşamı 20.30 ile cumartesi sabahı 07.30 arasında gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten yetkililer, olayın nefret suçu olarak ele alındığını ifade etti.



Polis, soruşturmanın devam ettiğine işaret etti. Cami yetkilileri ise saldırının bölgedeki Müslüman toplumu endişelendirdiğini vurguladı.



Hafta başında da başkent Londra’da bir tren istasyonunda "Müslüman öldürmek istiyorum." diye bağıran bir saldırgan, bir Müslüman'ı bıçakla yaralamıştı. Saldırıda göğsünden ve gözünden yaralanan Muhammed Askar'ın görme yetisinde kayıp olabileceğinden endişe edilirken polis olayın "terör saldırısı olarak görülmediğini" açıklamıştı.



Londra polisi, ayrıca kentin doğusunda yer alan Chingford’da, çarşamba günü gerçekleşen bir başka olayda, siyah giyinmiş 2 saldırganın, bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, sonra yere itip sürüklediğini bildirmişti.



Birleşik Krallık'ta Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli Tell Mama, geçen ay yayımladığı raporda son 3,5 yılda 100'den fazla cami ve İslami kuruluşun Müslüman karşıtı saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.



Ülkede 23 Haziran'da yapılan Avrupa Birliği referandumunun ardından aşırı sağcı kişi ve örgütlerce gerçekleştirilen yabancı karşıtı saldırılarda da artış görülmüştü.



Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayının 2030 yılına kadar 5 buçuk milyona ulaşması ön görülüyor.



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