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Fransa ve İskoçya'da camilere saldırı

Fransa'da kundaklanan camide maddi hasar meydana geldi. İskoçya'nın Kuzey Lanarkshire bölgesindeki Cumbernauld Camisi'nin duvarına ise İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldığı bildirildi

Fransa ve İskoçya'da camilere saldırı

Fransa'da kundaklanan camide maddi hasar meydana geldi. İskoçya'nın Kuzey Lanarkshire bölgesindeki Cumbernauld Camisi'nin duvarına ise İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldığı bildirildi

18 Aralık 2016 Pazar 09:23
Fransa ve İskoçya'da camilere saldırı
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FRANSA'NIN kuzeyinde Chateau Thierry kasabasında bir cami  kundaklandı. 
 
Kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından cumartesi sabahı erken  saatlerde düzenlenen kundaklama eylemi, camide maddi hasara yol açtı.
 
Picardie Bölgedeki Camiler Birliği yayınladığı bir bildiri ile  saldırıyı kınadı.
 
"Ülkemizin her zamankinden daha fazla sağduyu ve beraberliğe ihtiyacı  olduğu bir dönemde bu tür bir saldırı haberi bizi şoke etti." denilen  açıklamada,"Cami cemaati ve bölgede yaşayan Müslümanlarla dayanışma içinde  olduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, devletten saldırının sorumlularını bulup, yargı önünde  gereken cezayı alması için gereken tüm çabayı göstermesi istendi.
 
Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkede yaşayan  Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor.
 
Ülkede çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Avrupa'da  Müslümanların en fazla yaşadığı ülkeler arasında Fransa ilk sırada bulunuyor.
 
İskoçya'da camiye saldırı  - İskoçya'daki Cumbernauld  Camisi'nin duvarına sprey boya ile İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler içeren yazılar  yazıldı - İskoçya polisi:  - "Bu olay, nefret suçu olarak ele alınıyor"
 
İskoçya'da cami duvarına yazılama
 
İskoçya polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, caminin 2  duvarına sprey boya ile "Sarazenler (Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı  savaşçıların Müslümanlara taktığı ad) evinize gidin" ve "Deus Vult (Latince:Tanrı  İstiyor)" ifadeleri yazıldığı aktarıldı.
 
Eylemin cuma akşamı 20.30 ile cumartesi sabahı 07.30 arasında  gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten yetkililer, olayın nefret suçu  olarak ele alındığını ifade etti.
 
Polis, soruşturmanın devam ettiğine işaret etti. Cami yetkilileri ise  saldırının bölgedeki Müslüman toplumu endişelendirdiğini vurguladı.
 
Hafta başında da başkent Londra’da bir tren istasyonunda "Müslüman  öldürmek istiyorum." diye bağıran bir saldırgan, bir Müslüman'ı bıçakla  yaralamıştı. Saldırıda göğsünden ve gözünden yaralanan Muhammed Askar'ın görme  yetisinde kayıp olabileceğinden endişe edilirken polis olayın "terör saldırısı  olarak görülmediğini" açıklamıştı.
 
Londra polisi, ayrıca kentin doğusunda yer alan Chingford’da, çarşamba  günü gerçekleşen bir başka olayda, siyah giyinmiş 2 saldırganın, bir kadının  başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı, sonra yere itip sürüklediğini bildirmişti.
 
Birleşik Krallık'ta Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet  destekli Tell Mama, geçen ay yayımladığı raporda son 3,5 yılda 100'den fazla cami  ve İslami kuruluşun Müslüman karşıtı saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.
 
Ülkede 23 Haziran'da yapılan Avrupa Birliği referandumunun ardından  aşırı sağcı kişi ve örgütlerce gerçekleştirilen yabancı karşıtı saldırılarda da  artış görülmüştü.
 
Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayının  2030 yılına kadar 5 buçuk milyona ulaşması ön görülüyor.
 
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Anahtar Kelimeler:
FransaİskoçyaCumbernauld Camisi
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