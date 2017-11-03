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Fransa OHAL bilançosunu açıkladı

Fransa, 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırıları üzerine ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması süresince alınan güvenlik önlemlerine dair bilançoyu açıkladı

Fransa OHAL bilançosunu açıkladı

Fransa, 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırıları üzerine ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması süresince alınan güvenlik önlemlerine dair bilançoyu açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 21:28
Fransa OHAL bilançosunu açıkladı
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İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23 ay süren OHAL süresince 4 bin 469 adrese baskın düzenlendiği, bu baskınlarda 78'i ağır olmak üzere 625 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, OHAL sırasında 92 kişinin hayatına mal olan 5 terör saldırısının düzenlendiği, 13 saldırı girişiminin engellendiği ve 32 saldırı hazırlığının plan aşamasında önlendiği belirtildi.

Bakanlık, terörle mücadele uygulamaları çerçevesinde 754 kişi hakkında ev hapsi kararı alındığını, 19 ibadethanenin kapatıldığını ve bunların 11'inin hala kapalı olduğunu duyurdu.

OHAL süresince ülke genelinde 25 bin kişinin devlet güvenliği açısından tehdit oluşturduğu şüphesiyle fişlendiği ve izlendiği de kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un, "gerek görülmesi halinde yeniden ilan edileceğini" açıkladığı OHAL uygulaması boyunca 75 alanın da güvenlik bölgesi veya koruma altına alınmış bölge ilan edildiği belirtildi.

Paris'te 130'dan fazla kişinin öldüğü saldırıların düzenlendiği 13 Kasım 2015 tarihinde ilan edilen OHAL'in içerdiği çok sayıda düzenlemenin, önceki gün yürürlüğe giren terörle mücadele yasasına eklenmesi ülkede "sürekli OHAL sürecine geçildiği" eleştirilerine neden olmuştu.

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FransaOHAL BilançosuParis
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