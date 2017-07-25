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Fransa'nın utanç duvarı

Fransa'da mülteci karşıtı göstericiler sığınmacıların girişini engellemek için eski bir otelin etrafına duvar örüyor. Protestocular gece gündüz demeden çalışıp oteli duvarla kapatıyor

Fransa'nın utanç duvarı

Fransa'da mülteci karşıtı göstericiler sığınmacıların girişini engellemek için eski bir otelin etrafına duvar örüyor. Protestocular gece gündüz demeden çalışıp oteli duvarla kapatıyor

25 Temmuz 2017 Salı 13:07
Fransa'nın utanç duvarı
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FRANSA'DA göstericiler eski bir otelin etrafına duvar örüyor. Amaç sığınmacılar oteli kullanmasını engellemek. Mültecilerin artık kullanılmayan otele girememeleri için göstericiler otelin etrafını duvarla kaplıyor.18 metre uzunluğunda  ve 1.8 metre yüksekliğindeki duvar artık kuulanılmayan 'Formule 1 Oteli'ni çevreliyor  Fransız yetkililerden duvarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Mülteci karşıtı göstericiler gece geç saatlere kadar duvar için çalışıyor. Fransa'nın Semeac kentindeki terkedilmiş otel  hükümetin sokaklarda uyuyan sığınmacıların kalması için aldığı düzinelerce otellerden biri.  Eurostat ajansı verilerine göre 2015 yılında Fransa 20 bin 630 sığınmacı kabul etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
SığınmacıMülteciDuvarFransa
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