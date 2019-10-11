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Fransa'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili küstah çıkış!

Barış Pınarı Harekatına destek vermeyen Fransa, Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya yatırılacağını açıkladı.

DÜNYA 11.10.2019, 12:19
Fransa'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili küstah çıkış!
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FRANSA'NIN Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta düzenlenecek AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yatırımların masaya yatırılacağını söyledi. Montchalin Fransız Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Suriye dolayısıyla Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması konusu gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek. Açıkça bu konu masada olacak" dedi.

"BU KONU ELBETTE MASADA"

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarla ilgili soru üzerine "bu konu elbette masada" diyen Fransız bakan, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız." ifadesini kullandı.

HAREKATIN DURDURULMASINI İSTEDİLER

Operasyonun başlamasının ardından Finlandiya, Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, onu Norveç takip etmişti. İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu. AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

#Barış Pınarı Harekatı #Fransa #yaptırım
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