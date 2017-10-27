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Fransa'da üniversite öğrencileri için skandal hizmet

Fransa'da üniversite öğrencilerini zengin erkek ve kadınlarla tanıştırma hizmeti verdiğini söyleyen çöpçatanlık sitesinin reklam kampanyası tartışma yarattı

Fransa'da üniversite öğrencileri için skandal hizmet

Fransa'da üniversite öğrencilerini zengin erkek ve kadınlarla tanıştırma hizmeti verdiğini söyleyen çöpçatanlık sitesinin reklam kampanyası tartışma yarattı

27 Ekim 2017 Cuma 15:34
Fransa'da üniversite öğrencileri için skandal hizmet
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TARTIŞMALI çöpçatanlık sitesi RichmeetBeautiful (Zenginler Güzellerle Buluşuyor) maddi sıkıntı yaşayan üniversite öğrencilerini 'para babaları' ile tanıştırma hizmeti veriyor.
Sputnik'te yer alan habere göre, site zengin kadınları da geçim sıkıntısı çeken erkek öğrencilerle buluşturuyor.
'ARADIĞINIZ ŞEY ÖĞRENCİ KREDİSİ DEĞİL DE AŞK VE TUTKUYSA?'
Çöpçatanlık sitesinin Fransa'nın başkenti Paris'te üniversitelere yakın noktalara yerleştirilen reklam panolarında, "Aradığınız şey öğrenci kredisi değil de aşk ve tutkuysa 'sugar daddy' ve 'sugar mama' ile randevuya çıkın" gibi ifadeler yer alıyor.
Sitenin tanıtım yazısı şöyle:
Para da sorun değil. Zira bu kadın ve erkekler, bir üniversite öğrencisini desteklemek söz konusu olduğunda nasıl cömert olunacağını da biliyor.
REKLAMLARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Sitenin reklam kampanyası Fransa'da çok geçmeden tartışmalara neden oldu. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Bruno Juilliard çöpçatanlık sitesinin reklamlarını 'rezillik' olarak tanımladı. Paris Belediyesi ise 'bu utanç verici reklamları' asıldıkları yerlerden kaldırmak için şehir polisiyle birlikte çalışmayı planladıklarını duyurdu.

'FUHŞA ÖZENDİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYOR'

Fransız Yüksek Eğitim Bakanı Frederique Vidal ile Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa da yaptıkları ortak açıklamada, "Bu site insanları fuhşa özendirmekten başka bir şey yapmıyor. Ayrıca site insanları çift hâline getirmek karşılığında para alarak kadın satıcılığına yakın bir rol üstleniyor" ifadesini kullandı.
Bakanlar sitenin ve reklam kampanyası yapmasının yasaklanması gerektiğini de ekledi.

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çöpçatanlık SitesiFuhuşöğrenciFransa
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