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Fransa'da terörle mücadele yasa tasarısı onaylandı

Fransa Ulusal Meclisi, olağanüstü hal uygulaması (OHAL) kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısını onayladı

Fransa'da terörle mücadele yasa tasarısı onaylandı

Fransa Ulusal Meclisi, olağanüstü hal uygulaması (OHAL) kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısını onayladı

03 Ekim 2017 Salı 20:56
Fransa'da terörle mücadele yasa tasarısı onaylandı
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MECLİSTE yapılan oylamada tasarı, 127'ye karşı 415 oyla kabul edilerek yasalaştı.
 
Tasarıya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği destek verirken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe partisi ve aşırı solcu milletvekilleri karşı çıktı.
 
İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Mecliste yaptığı konuşmada, olağanüstü bir rejim altında sürekli yaşanamayacağını belirterek, söz konusu tasarının, kalıcı hale gelen tehdite karşı kalıcı bir cevap olduğunu savundu.
 
YENİ TERÖRLE MÜCADELE YASASI
 
OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, yeni terörle mücadele yasasına dahil edildi.
 
Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi. OHAL uygulamaları arasında yer alan, camilerin de içerisinde olduğu ibadethaneleri kapatma, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.
 
Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 20'den fazla cami kapatılırken, herhangi bir sinagog ve kilisede kapatılmadı.
 
Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermişti.
 
Uzmanlar, terörle mücadele yasa tasarısının yetersiz ve etkisiz olduğu görüşünü savunuyor.
 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raportörleri, terörle mücadele yasa tasarısının, Fransız vatandaşları ve özellikle de Müslümanlar açısından "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.
 
Fransa'da 6 kez uzatılan OHAL uygulamasına, 1 Kasım'da son verilmesi ve yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
 

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Fransa
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